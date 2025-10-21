Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 636
44 Min.Ab 12

Der Sportstudent Sven soll versucht haben, seinen Freund Dominik beim Tauchen umzubringen - Dominik überlebte den Anschlag knapp, ist aber seitdem querschnittsgelähmt. Wollte der Angeklagte den einzigen Mitwisser seines dunklen Geheimnisses für immer zum Schweigen bringen? Oder hatte Dominik seine Fähigkeiten unter Wasser überschätzt?

SAT.1
