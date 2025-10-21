Richter Alexander Hold
Folge 646: Dunkles Geheimnis
44 Min.Ab 12
Der erfolgreiche Schauspieler Bodo soll seine Schwägerin Silvia, die als Prostituierte arbeitete, in der Badewanne mit dem Messer getötet haben. Wollte er verhindern, dass Silvia der Öffentlichkeit preisgibt, dass Bodo ihr vor 17 Jahren ihr Kind abgekauft hat und ihr jeglichen Kontakt verbietet? Oder wurde der Prostituierten ein Freier zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1