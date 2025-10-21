Richter Alexander Hold
Folge 666: Das kann ins Auge gehen
44 Min.Ab 12
Franziska soll einen Säure-Anschlag auf ihren Augenarzt verübt und sein linkes Auge komplett verätzt haben. Wollte sich Franziska für eine verpfuschte Augenlaser-Operation rächen, doer beging Dr. Krügers Ex-Freundin das hinterhältige Attentat, weil dieser sie nach 20 Jahren Beziehung eiskalt abserviert hatte?
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
