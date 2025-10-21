Richter Alexander Hold
Folge 675: Gedemütigter Ehemann
45 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Fiona soll ihren Ehemann Sven halbnackt und mit Zöpfchenperücke ausstaffiert im Schaufenster ihres Möbelladens an eine Couch gefesselt haben. Wollte sie ihren Mann demütigen, weil er mit ihrer ehemaligen Angestellten Kirsten Leinad Sexfilme gedreht und diese im Internet veröffentlicht hat?
