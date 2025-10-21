Richter Alexander Hold
Folge 680: Leiche im Moor
46 Min.Ab 12
Der vorbestrafte Spike soll seinen Saufkumpanen Peter nach einem Streit umgebracht und die Leiche danach im Moor versenkt haben. Ist Spike ausgerastet, weil Peter seine hohen Schulden nicht zurückzahlte, oder steckt Peters Ehefrau hinter dem Mord?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1