Folge 680: Leiche im Moor

46 Min.Ab 12

Der vorbestrafte Spike soll seinen Saufkumpanen Peter nach einem Streit umgebracht und die Leiche danach im Moor versenkt haben. Ist Spike ausgerastet, weil Peter seine hohen Schulden nicht zurückzahlte, oder steckt Peters Ehefrau hinter dem Mord?

