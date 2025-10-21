Richter Alexander Hold
Folge 683: Vater wider Willen
45 Min.Ab 12
Marc ist angeklagt, weil er sich weigert, Unterhalt für seine kleine Tochter Amelie zu bezahlen. Er behauptet, die Mutter nicht einmal zu kennen, obwohl es einen positiven Vaterschaftstest gibt! 2. Fall: Simone soll ihrem Ehemann Johann ein blutdrucksteigerndes Mittel verabreicht haben, worauf er einen Schlaganfall erlitt. Simone ließ ihn einfach hilflos liegen. Wollte sich die Angeklagte nicht mehr um ihren kranken Ehemann kümmern?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
