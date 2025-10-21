Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 684
45 Min.Ab 12

Der arbeitslose Familienvater Martin wird beschuldigt, seine zuckerkranke Ehefrau Elisabeth mit einer Überdosis Insulin ermordet zu haben. Wollte er seine Frau lieber tot sehen als sie an einen Anderen zu verlieren? Welche Rolle spielt es, dass Elisabeths Neuer im Rotlichtmilieu verkehrt?

