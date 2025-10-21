Richter Alexander Hold
Folge 684: Überdosis Insulin
45 Min.Ab 12
Der arbeitslose Familienvater Martin wird beschuldigt, seine zuckerkranke Ehefrau Elisabeth mit einer Überdosis Insulin ermordet zu haben. Wollte er seine Frau lieber tot sehen als sie an einen Anderen zu verlieren? Welche Rolle spielt es, dass Elisabeths Neuer im Rotlichtmilieu verkehrt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1