SAT.1Staffel 4Folge 686
45 Min.Ab 12

Ingo wird beschuldigt, seine Ehefrau Madita erdrosselt und sie dann auf die Gleise gelegt zu haben, um den Mord als Selbstmord zu tarnen - Madita litt seit Jahren unter Depressionen. Musste sie sterben, weil sie neuen Lebensmut gefunden und das Konto ihres Mannes leergeräumt hat, um mit ihrem Geliebten durchzubrennen?

SAT.1
