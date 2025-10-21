Richter Alexander Hold
Folge 686: Mord als Selbstmord getarnt
45 Min.Ab 12
Ingo wird beschuldigt, seine Ehefrau Madita erdrosselt und sie dann auf die Gleise gelegt zu haben, um den Mord als Selbstmord zu tarnen - Madita litt seit Jahren unter Depressionen. Musste sie sterben, weil sie neuen Lebensmut gefunden und das Konto ihres Mannes leergeräumt hat, um mit ihrem Geliebten durchzubrennen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1