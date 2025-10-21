Richter Alexander Hold
Folge 690: Liebesspray
45 Min.Ab 12
Nicole, Inhaberin einer Partnervermittlung, wird beschuldigt, ihrem Kunden Richard Putze überteuerte Parfum-Fläschchen und Tabletten verkauft zu haben. Außerdem soll sie behauptet haben, dass die Produkte Sexuallockstoffe enthalten ... 2. Fall: Der wegen Vergewaltigung vorbestrafte Nico soll kurz nach seiner Haftentlassung Tine vergewaltigt haben. Der Täter versuchte, sein Opfer mit heißem Metall zu brandmarken, so wie er es auch mit seinen früheren Opfern gemacht hat.
