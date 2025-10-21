Richter Alexander Hold
Folge 694: Bandenkrieg
45 Min.Ab 12
Der Ex-Häftling Henry soll den Ehemann seiner Bewährungshelferin Yvonne mit einem Spaten bewusstlos geschlagen und dann seinen Kopf in einer Wanne einbetoniert haben. War das das Finale eines dauerhaften Bandenkrieges? Oder hatte Yvonne Interesse daran, ihren Ehemann umzubringen?
