Richter Alexander Hold

Das Phantom

SAT.1Staffel 4Folge 704
Folge 704: Das Phantom

46 Min.Ab 12

Um endlich Aufmerksamkeit zu erlangen, soll der Tellerwäscher Markus zwei Schaufensterpuppen von einem Hochhaus geworfen, dem Zimmermädchen Renate anschließend mit einem Küchenmesser die Kehle durchgeschnitten und deren Leiche ebenfalls in die Tiefe geworfen haben. Warum brachte der Angeklagte das Mädchen um?

