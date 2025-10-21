Richter Alexander Hold
Folge 704: Das Phantom
46 Min.Ab 12
Um endlich Aufmerksamkeit zu erlangen, soll der Tellerwäscher Markus zwei Schaufensterpuppen von einem Hochhaus geworfen, dem Zimmermädchen Renate anschließend mit einem Küchenmesser die Kehle durchgeschnitten und deren Leiche ebenfalls in die Tiefe geworfen haben. Warum brachte der Angeklagte das Mädchen um?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1