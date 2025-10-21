Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Gesetzlose

SAT.1Staffel 4Folge 713
Die Gesetzlose

Folge 713: Die Gesetzlose

45 Min.Ab 12

Maria wird beschuldigt, ihren Nachbarn Gregor ohne ersichtlichen Grund mit einem Kerzenständer zusammengeschlagen zu haben. Ist sie wegen der Betreuung ihrer bettlägerigen Mutter so gereizt, dass sie aus purer Aggression jemanden niederschlägt? Oder steckt die krankhaft eifersüchtige Ehefrau von Gregor dahinter?

