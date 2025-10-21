Richter Alexander Hold
Folge 713: Die Gesetzlose
45 Min.Ab 12
Maria wird beschuldigt, ihren Nachbarn Gregor ohne ersichtlichen Grund mit einem Kerzenständer zusammengeschlagen zu haben. Ist sie wegen der Betreuung ihrer bettlägerigen Mutter so gereizt, dass sie aus purer Aggression jemanden niederschlägt? Oder steckt die krankhaft eifersüchtige Ehefrau von Gregor dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1