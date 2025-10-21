Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Mädchen am Abgrund

SAT.1Staffel 4Folge 714
Mädchen am Abgrund

Mädchen am Abgrund

Richter Alexander Hold

Folge 714: Mädchen am Abgrund

45 Min.Ab 12

Die 17-jährige Anja soll Carina, die Anführerin ihrer Clique, vom Dach eines Hochhauses gestoßen haben - das Mädchen stürzte 30 Meter in die Tiefe und starb. Konnte Anja es nicht ertragen, dass Carina den Boss mimte? Oder steckt ihr drogenabhängiger Freund dahinter?

