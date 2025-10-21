Richter Alexander Hold
Folge 719: Ticket nach Prag
46 Min.Ab 12
Voller Wut soll der Zugschaffner Guido die Passagierin Nadine während einer Zugfahrt erstochen haben. Fühlte sich der Angeklagte so sehr von seiner ehemaligen Mitschülerin gedemütigt, dass er sie erstochen hat? Und warum hatte sich das Mordopfer Zahlen in ihre Kontaktlinse eingraviert?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1