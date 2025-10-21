Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ticket nach Prag

SAT.1Staffel 4Folge 719
Ticket nach Prag

Ticket nach PragJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 719: Ticket nach Prag

46 Min.Ab 12

Voller Wut soll der Zugschaffner Guido die Passagierin Nadine während einer Zugfahrt erstochen haben. Fühlte sich der Angeklagte so sehr von seiner ehemaligen Mitschülerin gedemütigt, dass er sie erstochen hat? Und warum hatte sich das Mordopfer Zahlen in ihre Kontaktlinse eingraviert?

