Richter Alexander Hold
Folge 721: Polizist verschleppt
45 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Ex-Bankräuber Lutz soll den Polizisten Jens-Peter bewusstlos geschlagen, in eine Waldhütte verschleppt und außen an der Tür eine Selbstschussanlage angebracht haben, um den Polizisten damit zu töten. Sah Lutz in seinem Opfer den Schuldigen für seinen Autounfall, bei dem sein Gesicht verbrannt wurde?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
