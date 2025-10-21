Richter Alexander Hold
Folge 722: Tödliche Wetten
45 Min.Ab 12
Der 17-jährige Christian soll Knuth, den Inhaber eines Wettbüros, mit einer Eisenstange niedergeschlagen und Wetteinnahmen in Höhe von 37.000 Euro gestohlen haben. Wollte sich Christian an Knuth rächen, weil er ihn für den Tod seines Vaters verantwortlich macht?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1