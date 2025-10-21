Richter Alexander Hold
Folge 727: Festgetackert
45 Min.Ab 12
Anselm ist angeklagt, seine Ex-Freundin Marina als "Billiges Angebot der Woche" an eine Plakatwand getackert zu haben. Wollte er Marina demütigen, weil sie ihn betrogen und verlassen hatte? 2. Fall: Die Krankenschwester Annette soll öffentlich behauptet haben, dass ihre Rivalin Sophie ihren Mann Marius umgebracht hat. Wollte sie Sophie damit in den Wahnsinn treiben, weil sie Marius geheiratet hatte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1