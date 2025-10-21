Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das verlorene Leben

SAT.1Staffel 4Folge 740
Das verlorene Leben

Das verlorene LebenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 740: Das verlorene Leben

46 Min.Ab 12

Die Prostituierte Liliane ist angeklagt, einem Freier die Pulsadern aufgeschnitten und ihn ausgeraubt zu haben - der Freier war ihr ehemaliger Chef Peter. Wollte sich Liliane dafür rächen, dass Peter sie vor Jahren auf die Straße gesetzt hatte und sie daraufhin ins Rotlichtmilieu abrutschte? Oder wollte seine Ehefrau seine Lebensversicherung und für ihren Geliebten frei sein?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen