Richter Alexander Hold
Folge 742: Verschleppt ins Bordell
45 Min.Ab 12
Ulf wird vorgeworfen, mindestens zwei Mädchen auf dem Parkplatz seiner Diskothek entführt und ins Rotlichtmilieu in Frankfurt a.d. Oder verkauft zu haben. Eine der beiden Frauen ist bis heute verschwunden. Ist der Angeklagte tatsächlich ein Mädchenhändler oder wollten die beiden einfach von zu Hause abhauen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1