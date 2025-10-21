Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Verschleppt ins Bordell

SAT.1Staffel 4Folge 742
Verschleppt ins Bordell

Verschleppt ins BordellJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 742: Verschleppt ins Bordell

45 Min.Ab 12

Ulf wird vorgeworfen, mindestens zwei Mädchen auf dem Parkplatz seiner Diskothek entführt und ins Rotlichtmilieu in Frankfurt a.d. Oder verkauft zu haben. Eine der beiden Frauen ist bis heute verschwunden. Ist der Angeklagte tatsächlich ein Mädchenhändler oder wollten die beiden einfach von zu Hause abhauen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen