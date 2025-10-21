Richter Alexander Hold
Folge 746: Tod in der Großmarkthalle
45 Min.Ab 12
Bodo ist angeklagt, Reiner, den wohlhabenden Vater seines zweieinhalbjährigen Stiefsohns, ausgeraubt und erstochen zu haben. War es eine Verzweiflungstat, weil Bodo dringend Geld für das kranke Kind brauchte? Reiner verweigerte jede Art von Unterstützung ...
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1