Richter Alexander Hold
Folge 750: Skater Terror
45 Min.Ab 12
Dem 17-jährigen Sven wird vorgeworfen, Suzanna, die Tochter einer Lehrerin, überfallen und gefesselt in eine Skateboard-Halfpipe gelegt zu haben. Dann soll er mit seinem Skateboard mehrfach über und auf das hilflose Mädchen gesprungen sein ...
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1