Richter Alexander Hold

Blutige Trauung - Teil 1

SAT.1Staffel 4Folge 755
Blutige Trauung - Teil 1

Richter Alexander Hold

Folge 755: Blutige Trauung - Teil 1

45 Min.Ab 12

Tod beim Hochzeitskuss: Die Profi-Biathletin Annie Lemke wird beschuldigt, Pamela, die Braut ihres Ex-Freundes, auf deren Hochzeit erschossen zu haben. Hoffte sie, nach ihrem Tod die Stelle der Braut einzunehmen? Oder hatte noch ein anderer Hochzeitsgast einen Grund, Pamela zu töten?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

