Richter Alexander Hold
Folge 755: Blutige Trauung - Teil 1
45 Min.Ab 12
Tod beim Hochzeitskuss: Die Profi-Biathletin Annie Lemke wird beschuldigt, Pamela, die Braut ihres Ex-Freundes, auf deren Hochzeit erschossen zu haben. Hoffte sie, nach ihrem Tod die Stelle der Braut einzunehmen? Oder hatte noch ein anderer Hochzeitsgast einen Grund, Pamela zu töten?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1