Richter Alexander Hold
Folge 765: Der falsche Mann
45 Min.Ab 12
Ronny ist angeklagt, seine ehemalige Arbeitgeberin Elisabeth zu Hause während ihres Aerobictrainings erschossen zu haben. Musste sie sterben, weil sie sich weigerte, Ronny wieder in ihrer Baufirma einzustellen? Steckt wirklich der dreifache Familienvater hinter dem Mord? Oder hatte der verstoßene Bruder der Toten noch eine Rechnung mit ihr offen?
