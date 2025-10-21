Richter Alexander Hold
Folge 773: Tyrann
46 Min.Ab 12
1. Fall: Horst ist angeklagt, die Freundin seiner Frau Iris die Treppe eines Hochhauses hinunter gestoßen zu haben, weil sie Iris wieder einmal geraten hatte, ihn zu verlassen. Ist der gewalttätige Mann wirklich der Täter? 2. Fall: Lilly soll ihre eigene Entführung inszeniert haben, weil ihr Verlobter Richard die geplante Hochzeit aufgrund einer Autotuningmesse abgesagt hat. Wird sie immer noch von ihrem Peiniger verfolgt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1