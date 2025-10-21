Richter Alexander Hold
Folge 801: Happy Slapping
45 Min.Ab 12
Christoph und Stefan werden beschuldigt, die 16-jährige Nora mehrfach nackt über glühende Kohlen geschubst zu haben. Ist sie das Opfer eines Bandenkrieges zwischen den Jugendlichen aus Berlin und der bayerischen Dorfjugend? Oder hat sich Nora die Verletzungen selbst zugefügt, weil sie ihre "kosmischen Kräfte" überschätzt hat?
