Richter Alexander Hold
Folge 803: Der blanke Neid
46 Min.Ab 12
Die heroinsüchtige Claudia soll ihren Schwager getötet haben, um an Geld für Drogen zu kommen. Ihre Heroinsucht wurde immer von ihrer Schwester unterstützt, und deren Mann wollte nun den Geldhahn zudrehen. War es die Tat einer Süchtigen oder kosteten den Mann geschäftliche Differenzen das Leben?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
