Richter Alexander Hold

Der blanke Neid

SAT.1Staffel 4Folge 803
Der blanke Neid

Folge 803: Der blanke Neid

46 Min.Ab 12

Die heroinsüchtige Claudia soll ihren Schwager getötet haben, um an Geld für Drogen zu kommen. Ihre Heroinsucht wurde immer von ihrer Schwester unterstützt, und deren Mann wollte nun den Geldhahn zudrehen. War es die Tat einer Süchtigen oder kosteten den Mann geschäftliche Differenzen das Leben?

SAT.1
