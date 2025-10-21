Richter Alexander Hold
Folge 816: Mit Gartenschere erstochen
45 Min.Ab 12
Susanne wird beschuldigt, Felicitas, die neue Geliebte ihres Mannes Wolfram, mit der Gartenschere erstochen zu haben. Musste sie sterben, weil Wolfram sie heiraten wollte oder stach Felicitas' eifersüchtiger Ex-Freund zu?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1