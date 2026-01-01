Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 5Folge 1000
45 Min.Ab 12

Richter Alexander Hold feiert heute die 1000 Sendung! Heute sagen die Anwälte Sewarion Kirkitadse und Isabella Schulien vor Gericht aus: Beide wurden nachts von einem Irren entführt und in ein Verlies gesperrt - Sewarion Kirkitadse wurde dabei angeschossen. Hat Armin die Tat begangen, weil er sich für das harte Urteil gegen seine Schwester rächen wollte? Oder steckt Isabella Schuliens Stalker hinter der Entführung?

