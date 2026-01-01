Entführt und ins Verlies gesperrtJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1000: Entführt und ins Verlies gesperrt
45 Min.Ab 12
Richter Alexander Hold feiert heute die 1000 Sendung! Heute sagen die Anwälte Sewarion Kirkitadse und Isabella Schulien vor Gericht aus: Beide wurden nachts von einem Irren entführt und in ein Verlies gesperrt - Sewarion Kirkitadse wurde dabei angeschossen. Hat Armin die Tat begangen, weil er sich für das harte Urteil gegen seine Schwester rächen wollte? Oder steckt Isabella Schuliens Stalker hinter der Entführung?
