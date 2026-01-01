Richter Alexander Hold
Folge 1001: Schuldenfalle
45 Min.Ab 12
1. Fall: Fortsetzung von gestern. 2. Fall: Der 18-jährige Leo wird beschuldigt, seine Stiefmutter überfallen und ausgeraubt zu haben. Wusste Leo keinen anderen Ausweg aus der Schuldenfalle? Oder steckt eine Familientragödie dahinter?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1