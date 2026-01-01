Richter Alexander Hold
Folge 1005: Saubere Internatsdirektion
45 Min.Ab 12
Die Internatsdirektorin ist angeklagt, den Sohn des Hausmeisters aus dem Fenster gestoßen zu haben. Wollte sie ihn loswerden, weil er sie erpresst hat? Und in welchem Zusammenhang steht die Tat mit der Freundin des Hausmeistersohnes? Die Angeklagte behauptet, es handelt sich um ein Liebesdrama.
