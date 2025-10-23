Richter Alexander Hold
Folge 846: Filmreifer Abgang Teil 1
45 Min.Ab 12
Teil 1: Der Angeklagte Adrian soll seinen Onkel, den Schauspieler Carlo, mit Rattengift in seinen Vitamin-Kapseln vergiftet haben. Wollte ihn Carlo aufgrund seines Drogenkonsums enterben? Oder ist die Täterin ein Fan des Schauspielers, die ihn aus verschmähter Liebe umgebracht hat?
