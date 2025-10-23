Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 858
Folge 858: Der Untermieter

45 Min.Ab 12

Die suspendierte Polizistin Angelika soll versucht haben, ihren drogenabhängigen Untermieter Tim mit Gas zu vergiften. Hat sie die Gasleitung in ihrer Wohnung wirklich manipuliert, weil er sich weigerte, die Finger von ihrer Tochter zu lassen? Oder wollte sich Tim an dem Abend das Leben nehmen?

