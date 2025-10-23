Richter Alexander Hold
Folge 867: Fremdes Land
45 Min.Ab 12
Katharina ist angeklagt, in ein Haus eingebrochen zu sein und den Bewohner mit einem Messer verletzt zu haben. Wollte sich die Russin, die illegal in Deutschland lebt, nur bereichern? Oder ist sie auf der Flucht vor einem Zuhälterring und hat in dem Haus Schutz gesucht?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1