Die ewige Zweite

SAT.1Staffel 5Folge 869
Folge 869: Die ewige Zweite

45 Min.Ab 12

Die Eiskunstläuferin Jasmin ist seit Jahren die ewige Zweite hinter ihrer Konkurrentin Nadja. Um endlich einmal einen großen Titel zu gewinnen, soll Jasmin Nadja am Vortag der Landesmeisterschaften betäubt, verschleppt und sie in einer abgelegenen Hütte gefesselt und geknebelt haben.

SAT.1
