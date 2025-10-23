Richter Alexander Hold
Folge 884: Unerwünschte Beziehung
45 Min.Ab 12
Faruk soll seine Schwester Saadet entführt und zwei Tage lang in einem Gartenhaus gefangen gehalten haben. Wollte der nach streng muslimischen Glauben lebende junge Mann verhindern, dass sie ihre Beziehung mit einem deutschen Mann aufrecht hält?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
12
