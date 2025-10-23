Richter Alexander Hold
Folge 886: Killerpärchen
46 Min.Ab 12
Der Mathematikstudent Robin soll gemeinsam mit seiner angeblichen Geliebten, der Kassiererin Nicole, einen teuflischen Mordplan ausgeheckt haben. Sind sie ein raffiniertes Killerpärchen und haben sowohl Nicoles Ehemann Frank als auch Robins Adoptivvater Herbert auf dem Gewissen?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1