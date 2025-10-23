Richter Alexander Hold
Folge 888: Sex-Hotline
45 Min.Ab 12
Die 21-jährige Stella soll ihre beiden Chefs mit einer Überdosis der Designerdroge PCP außer Gefecht gesetzt haben. Wollte sich die Call-Center-Angestellte für die ihrer Meinung nach ungerechtfertige Kündigung rächen - oder ist Stella in Wirklichkeit ein unschuldiges Mobbing-Opfer?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1