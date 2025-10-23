Richter Alexander Hold
Folge 895: Die Geliebte des Vaters
46 Min.Ab 12
Die Angeklagte hat sich in einen verheirateten Mann mit zwei Kindern verliebt. Die Frau stritt oft mit den Kindern und vor allem mit der pubertären Hanna. Wurde sie von Hanna im Streit in eine Glasvitrine geschubst oder lügt Hanna, weil sie damit erreichen will, dass ihr Vater wieder zu ihnen zurückkommt?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1