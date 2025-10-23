Richter Alexander Hold
Folge 899: Ruhig gestellte Kids
45 Min.Ab 12
Josi wird beschuldigt, die kleinen Kinder ihrer verstorbenen Schwester mit Schlaftabletten ruhig gestellt zu haben. Wollte sie die Kleinen außer Gefecht setzen, damit sie ungehindert mit ihrem Freund auf eine Modenschau gehen konnte? Oder spielen ihr die Kids einen üblen Streich?
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1