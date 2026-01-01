Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 903
46 Min.Ab 12

Sascha ist unter anderem wegen Körperverletzung, Ausbeutung von Prostituierten, Verstoß gegen das BtMG angeklagt. Hat er zwei Mädchen gegen deren Willen zur Prostitution gezwungen? Warum taucht eine Hauptbelastungszeugin nicht im Gericht auf? Haben auch die Opfer etwas zu verbergen oder gibt es weitere Hintermänner, die vielleicht sogar im Auftrag des Angeklagten arbeiten?

SAT.1
