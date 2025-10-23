Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Tauwetter - Teil 2

SAT.1Staffel 5Folge 906
Tauwetter - Teil 2

Richter Alexander Hold

Folge 906: Tauwetter - Teil 2

45 Min.Ab 12

1. Fall, Teil 2: Wer wollte wirklich das Geld, das Peter bei seinem Banküberfall erbeutet hat? Werden die Fingerabdrücke auf dem Amulett Klarheit bringen? 2. Fall: Veronika soll Klaus verprügelt haben, weil er sie in einer Mathe-Prüfung nicht abschreiben ließ. Im Gericht gibt sie sich wohlerzogen und brav, doch ihre Mitschüler behaupten, sie hätte eine andere, brutale Seite.

