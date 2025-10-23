Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 909
46 Min.Ab 12

Der 19-jährige Azubi Felix ist angeklagt, seinen verhassten Mitschüler Sven mit einem Auto gejagt und in eine Baugrube gedrängt zu haben. Wollte Felix Sven dafür bestrafen, dass er wegen ihm von der Schule flog? Oder hat sich ein anderer Schüler gerächt, weil Sven ein brutaler Schläger ist?

