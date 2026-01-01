Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 922
45 Min.Ab 12

Der 19-jährige Sven ist angeklagt, nach einem Discobesuch alkoholisiert einen Autounfall gebaut zu haben, bei dem ein 17-jähriges Mädchen ums Leben kam. Er bezweifelt, der Unfallfahrer gewesen zu sein, kann sich aber an den Tatabend nicht mehr genau erinnern. Was spielte sich in der Disco und danach im Auto ab?

