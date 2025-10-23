Richter Alexander Hold
Folge 928: Der tote Brieffreund
46 Min.Ab 12
Melanie soll ihren Brieffreund Jens erstochen haben, weil sie angeblich herausgefunden hat, dass er sie angefahren und dann Fahrerflucht begangen hat. Hat sie Jens wirklich ermordet oder hat sie sich nur durch ihre eigenmächtigen Ermittlungen verdächtig gemacht?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1