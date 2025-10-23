Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pimp your Life

SAT.1Staffel 5Folge 931
Folge 931: Pimp your Life

45 Min.Ab 12

Die Jugendlichen Pia und Thomas sollen von einer Brücke Steine auf das fahrende Auto von Thomas' Vater geworfen haben - er verunglückte schwer und entkam dem Tod nur um Haaresbreite. Waren die beiden wütend, dass ihre Beziehung nicht geduldet wurde? Haben sie einfach nicht nachgedacht und ein ganz unvernünftiges Spiel gespielt?

SAT.1
