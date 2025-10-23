Richter Alexander Hold
Folge 931: Pimp your Life
45 Min.Ab 12
Die Jugendlichen Pia und Thomas sollen von einer Brücke Steine auf das fahrende Auto von Thomas' Vater geworfen haben - er verunglückte schwer und entkam dem Tod nur um Haaresbreite. Waren die beiden wütend, dass ihre Beziehung nicht geduldet wurde? Haben sie einfach nicht nachgedacht und ein ganz unvernünftiges Spiel gespielt?
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1