Folge 945: Eine schrecklich nette Familie
45 Min.Ab 12
Richter Hold steht heute vor den Trümmern einer "Ehe zu dritt": Nadja soll der schwangeren Ellen einen giftigen Kräutersud in den Tee gemischt haben. Anscheinend wollte sie damit bei der Geliebten ihres Ehemannes einen Schwangerschaftsabbruch hervorrufen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1