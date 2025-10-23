Richter Alexander Hold
Folge 949: Ehrenwertes Haus
45 Min.Ab 12
Der Arbeitslose Richard soll seinem Vermieter Albert eine gestohlene Giftschlage ins Bett gelegt haben - der Mann starb an dem Biss der grünen Mamba. Wie sich herausstellt, hatte Albert noch viele andere Feinde in seinem Mietshaus. Wer hatte die Möglichkeit, eine Giftschlange als Tatwaffe zu benutzen?
