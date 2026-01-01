Richter Alexander Hold
Folge 973: Drei Schwestern
45 Min.Ab 12
Timo wird beschuldigt, vor zehn Jahren seine Jugendliebe Julia auf einem Fest mit einem Stein niedergeschlagen zu haben - das bewusstlose Mädchen ertrank im See. Wurde Timo wie schon sein Vater zum Mörder, weil ihn die junge Frau nicht mehr liebte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1