Richter Alexander Hold
Folge 974: KFZ-Schwiegermutter
45 Min.Ab 12
Der Frauenheld Tom soll die Bremsschläuche an Julias Pkw durchgeschnitten haben - daraufhin hatte die Frau einen schrecklichen Unfall. Hat Tom die Tat begangen, weil Julia seine Liebe nicht erwiderte? Vor Gericht mehren sich die Anzeichen für ein Familiendrama ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1