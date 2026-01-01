Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 976
46 Min.Ab 12

Jutta wird beschuldigt, ihren Ex-Freund Sebastian nackt an eine Liege gefesselt, ihn geknebelt und ihm das Schild "Der Therapeut, dem die Frauen vertrauen!" um den Hals gehängt zu haben. Wollte sie sich rächen, weil er ständig Affären mit seinen Patientinnen hatte? 2. Fall: Alfred ist angeklagt, seine Ex-Frau Katja ohne Vorwarnung aus seiner Wohnung geworfen zu haben. Hat der Angeklagte aus Habgier gehandelt, weil er mehr Miete von Katja wollte?

